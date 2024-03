Halteverbot für bis zu zwölf Wochen: Droht Schmieheim das Parkchaos?

1 Bauphasen und Halteverbote während des Kanaltausches in Schmieheim Foto: Mapcreator.io/OSM.org/Geitlinger

Die Kanalsanierung in der Schmieheimer Dorfstraße ist die größte Investition-Einzelmaßnahme im Kippenheimer Haushalt. Doch auch nervlich dürfte sie zur Herausforderung werden, denn während der Bauphase wird es Einschränkungen für Anwohner geben.









Link kopiert



Die Schmieheimer Kanalsanierung geht in ihren zweiten Bauabschnitt. In diesem wird im Bereich der Hausnummern 43, 64 und 66 der Kanal ausgetauscht. Da in diesem Bereich die Hauptzufahrt für den Ort ist, wird es zu erheblichen Einschränkungen kommen, machte Ortsvorsteher Martin Hartmann dem Ortschaftsrat deutlich.