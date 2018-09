Gutach Rund um den Apfel

Erzählungen und Märchen, in denen der Apfel eine Rolle spielt, warten auf alle Zuhörer bei der Lesestunde um 14 Uhr. Mitarbeiterin Luisa Allgaier kennt viele Geschichten, in denen die Frucht eine Rolle spielt. Am Marktstand des Obstbaus Herp aus Ortenberg gibt es von 11 bis 17 Uhr Informationen zu regionalen Apfelsorten und deren Verwendung. Die Geschmacksunterschiede der Sorten können anhand von Kostproben verglichen werden.

Auch der "Saftladen" aus Nordrach ist von 11 bis 17 Uhr zu Gast und bietet verschiedene Seccos an. Von 12 Uhr bis 16 Uhr sind die Landfrauen aus Gutach mit einem Verkaufsstand zu Gast. Die Besucher dürfen sich auf traditionell gebackenen Apfelkuchen freuen.