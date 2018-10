Gutach Mit robusten Schritten Ziele erreichen

Gutach. Als Redner konnten sie Franz Kook, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Duravit AG, gewinnen. Der Einstieg: "Sei offen für Veränderungen", schickte Bürgermeister Eckert zu Beginn voraus, als er die Vertreter des Gutacher Gemeinderats, der ansässigen Unternehmen, Vereine, Kirchen, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Banken in der Festhalle begrüßte. Sie seien die Entscheidungsträger des Ortes. Als vorläufigen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe "Gemeinde trifft" sollte der Abend eine Basis dafür bilden wie die Bollenhutgemeinde mit Veränderungen umgehen müsse, so Eckert. Die Struktur: Brüstle stellte den Zuhörern die gesellschaftliche Struktur der Gemeinde vor und spickte diese mit Daten zur Entwicklung der Beschäftigten- und Wohnungszahlen in Gutach. "In unserer Gemeinde gibt es Bereiche, die miteinander verzahnt sind", erklärte der ehemalige Banker und Firmenkundenberater der Sparkasse Haslach-Zell. Aus allen Bereichen, wie Gemeinderat, Kirche, Vereine, Industrie, Gewerbe und Handel, Land- und Forstwirtschaft, Gastronomie und Tourismus sind Bürger aktiv, die Verantwortung tragen.

Von 2279 Einwohner (Stand Juni 2017) gebe es in Gutach 977 Beschäftigte, die überwiegend im verarbeitenden Gewerbe (600) arbeiten. Derzeit seien zwölf Bürger arbeitslos. Rund 100 Bürger sind noch in der Land- und Forstwirtschaft tätig, wobei die Zahl der Haupterwerbsbetriebe im Zeitraum von 1979 bis 2010 im Zuge des Strukturwandels um 60 Prozent zurückgegangen sei.

"Erfreulich ist: Wir haben große Waldflächen – und Wald bietet Natur, Erholung und Freizeit. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft nach wie vor wichtig für den Erhalt unserer Kulturlandschaft", führte Brüstle aus.