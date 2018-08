Gutach Mit dem Apfel in den Herbst starten

Passend dazu dürfen sich die jungen Museumsbesucher beim Sommerferienprogramm auf "Wohnopoly" freuen. Von 11 bis 16 Uhr können die Kinder an einer spielerischen Hausbesichtigung teilnehmen. Angelehnt an das Brettspiel "Monopoly" würfeln die Kinder aus, in welchem der Räume des Hermann-Schilli-Hauses sie eine Aufgabe erwartet, die es zu lösen gilt.

"Unterm Apfelbaum" heißt es am Sonntag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr. Wie jedes Jahr zu Beginn der Erntesaison dreht sich an diesem Tag im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach einen Tag lang alles um den Apfel. Von 11 bis 17 Uhr dürfen sich die Besucher auf Informationen und Aktionen rund um das gesunde Obst freuen.

Der Aktionstag beginnt mit der freien Sonderführung "Landwirtschaft im Wandel" um 11 Uhr. Museumsmitarbeiter Karl-Heinz Waidele erläutert beim Rundgang über das Museumsgelände die Aufgaben der Wald- und Viehwirtschaft und geht dabei auf frühere Anforderungen und künftige Herausforderungen ein.

Märchenhaft geht es um 14 Uhr bei der Lesestunde im Dachboden der Kindheit zu. Museumsmitarbeiterin Bruni Schweizer kennt viele spannende und zauberhafte Geschichten, in denen der Apfel eine Rolle spielt und freut sich über kleine und große Zuhörer.

Auch beim Sommerferienprogramm steht der Apfel im Mittelpunkt. Von 11 bis 16 Uhr dürfen die Kinder Apfelküchle backen und diese auch gleich verzehren.

Außerdem können die Besucher den ganzen Tag beim Mosten zusehen und den frisch gepressten Apfelsaft aus der Trotte probieren.

Freie Führung für Einzelbesucher um 14.30 Uhr

· Vorführung der Hausmahlmühle um 11, 12.30 und 14 Uhr

Handwerksvorführungen von Mai bis September, von 11 bis 17 Uhr

· Museumswerkstatt für Kinder und Familien von 11 bis 16 Uhr