Gutach Leiter für Chorakademie gefunden

Für die musikalische Leitung gewann der Förderverein Michael Kaltenbach. Der gebürtige Hornberger ist professioneller Kirchenmusiker, Domkantor in Mainz und unter anderem Gründer des Astrágalos-Chors. Mit Kaltenbach würden viele junge Sänger zur Chorakademie stoßen. Aufgrund seiner Tätigkeit werde der Termin im kommenden Jahr erstmals nicht das Fronleichnam-Wochenende sein.

Bärmann wies darauf hin, dass der Förderverein für kulturelle Veranstaltungen auch weitere Projekte in petto habe und sprach unter anderem eine "Irish-Scottish-Folk-Gruppe" an.

Als nächste Termine stehen unter anderem das Martinsspiel und der Laternenumzug am heutigen Montag ab 17.30 Uhr an. Treffpunkt ist bei der Hasemannschule. Die Hobbykünstlerausstellung findet an Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, in der Gutacher Festhalle statt. Die Vernissage zur Gedächtnisausstellung zum 150. Geburtstag von Curt Liebich ist am Sonntag, 25. November. Beginn ist um 11 Uhr, die Ausstellung anschließend von 14 bis 17 Uhr geöffnet.