Gutach Kräftige Investitionen stehen an

Der Präsident von PPM, Frank Zhu, betonte in seinem Grußwort, wie sehr er sich freue, in Gutach zu sein. Vor zehn Jahren habe auch PPM in einem kleinen Raum angefangen, Firmengeschichte zu schreiben. Viele gute Neuigkeiten gibt es seiner Aussage nach bei der Firma. So sei das mexikanische Werk im vergangenen Jahr von der deutschen Firma Bosch mit dem "Global Supplier Award" ausgezeichnet worden.