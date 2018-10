Gutach Hohe Ehrung für zwei Gutacher Duos

Nach der Siegerehrung in der Mittagspause würdigte Fleischer das hervorragende Abschneiden der beiden erfolgreichen Elite-Sportlerinnen Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth bei der Deutschen Hallenradmeisterschaft am vorherigen Wochenende in Neresheim bei Aalen.

Die frischgebackenen Deutschen Meisterinnen sind WM-Teilnehmerinnen im Zweier-Kunstradfahren und werden am 23.-25. November in Lüttich (Belgien) für Deutschland bei der Hallenradweltmeisterschaft antreten. Bürgermeister Siegfried Eckert dankte im Namen der Gemeinde und übergab Präsente.

Ebenfalls Geschenke gab es für Dénes Füssel und Lisa Schwendemann, die sich bei der DM für das Finale der besten vier Zweier-Paare in der Kategorie Elite offene Klasse qualifizierten und einen guten vierten Platz belegten. Der BSB unterstützte erstmals den RSV Gutach, der mit der Teilnahme bei der Weltcup-Serie in diesem Jahr vor großen finanziellen Herausforderungen steht.