Gutach Gutach-Wolfach spielt weit unter seinen Möglichkeiten

Zu Beginn haben die Hausherren große Probleme in der Defensive

Zu Beginn hatte die Defensive der Hausherren in der Gutacher Liebich-Sporthalle große Probleme mit dem agilen Spielmacher Kai Zacharias, der entweder selbst die Nahtstelle in der SG-Abwehr fand oder gut auf seine Nebenleute ablegte. Nach und nach kamen sowohl die Abwehr, als auch SG-Keeper Claudius Baumann besser in Tritt und hielten den TVM erfolgreich auf Abstand. Nach 17 Minuten lagen die Schwarzwälder mit 9:6 in Führung.

Zacharias und linksaußen Jens Häusler, hielten ihre Farben im Alleingang im Spiel und brachten Meßkirch auf 10:10 heran. In doppelter Unterzahl brachte Lukas Glunk die SG wieder mit 12:11 in Führung und zur Pause führte das Team von Oliver Kronenwitter und Martin Wöhrle verdient mit 16:13.