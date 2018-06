Gutach "Größte Aufgabe ist das Ausmisten"

"Für uns ist es wie nach Hause kommen", sagt Diepen über den bevorstehenden Umzug. Das Ehepaar hat sich während des Studiums in Heidelberg kennengelernt. "Wir haben dort noch viele Freunde", so der Pfarrer. Trotzdem falle ihnen der Abschied nicht leicht. "Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, aber wir lassen auch viel Schönes zurück", so Diepen. "Wir werden den Kontakt in den Schwarzwald halten", verspricht er. Schließlich habe die Familie auch hier viele Freunde gefunden.

Worauf er sich in Heidelberg besonders freue? Die Gemeinde dort habe eine andere Struktur: Einerseits sei sie mit rund 3000 Gemeindegliedern zwar größer, aber es sei sicherlich ob des kulturellen und sozialen Angebots auch aufwendiger, Menschen für die Kirche zu gewinnen. Außerdem habe die Kirchenmusik einen großen Stellenwert, worüber er sich sehr freue.

In den vergangenen elf Jahren sei der Kindergarten ein besonderes Projekt gewesen, das ihn ans Herz gewachsen sei. "Als wir hier ankamen, waren wir begeistert, auf welch hohem pädagogischen Niveau hier gearbeitet wird", betont Diepen. Er bedauere, dass er die Einrichtung nicht mehr durch die kommende Umbauzeit begleiten könne. "Es ist ein enger Kontakt zwischen Kindergarten und Gemeinde, die Erzieherinnen sind hoch motiviert und die Eltern sehr engagiert", betont Diepen. Auch die Seniorenarbeit sei ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde – ein kostbares Gut, so Diepen und lobt die tolle Arbeit der Ehrenamtlichen.

Überhaupt habe Kirche einen hohen Stellenwert im Ort. Zudem sei er froh, dass mit Doris Klett eine Diakonin gefunden wurde, die sich für die Jugendarbeit einsetzt. "Da haben wir in einem Jahr schon viel erreicht", betont Diepen. Da diese Punkte auch den Kirchengemeinderäten wichtig seien, mache er sich keine Sorgen, dass "das gut weiterläuft". Auch in Hausach sei unter anderem mit dem Café Angelo ein toller Ort der Begegnung entstanden. "Das ist einfach ein tolles und bereicherndes Miteinander geworden", sagt er. Das besondere Engagement der Menschen, die sich hier wie selbstverständlich einbringen, werde er besonders vermissen.

Gemeinden müssen sich auf längere Vakanzzeit einstellen

In Gutach gebe es zudem einen großen Zusammenhalt, der auch über die Konfessionen hinausgehe. Dann lächelt er. "Wahrscheinlich werden wir erst in Heidelberg so richtig merken, was uns fehlt."

Wie es jetzt in Gutach und Hausach weitergeht? Im September solle die Stellenausschreibung erfolgen, dann gibt es fünf Wochen Bewerbungsfrist. In Zukunft gebe es in Gutach und in Hausach jeweils eine halbe Stelle – also ein Pfarrer für beide Gemeinden. Dieser werde aber im Gutacher Pfarrhaus wohnen, erklärt Diepen. Gibt es Bewerber, halten sie zunächst einen Gottesdienst in der Gemeinde. Anschließend gibt es eine Gemeindeversammlung, bei der Fragen an den Bewerber gestellt werden können sowie ein Gespräch mit dem Kirchengemeinderat. Das Gremium, bestehend aus sechs Hausachern und sechs Gutachern, wähle dann.

"Einerseits macht die Verbindung zwischen dem städtisch geprägten Hausach und dem ländlichen Gutach die Gemeinde attraktiv", erklärt Diepen. Andererseits gebe es leider nur wenig Berufsanfänger. "Darum kann es sein, dass die Vakanzzeit länger dauern wird, als uns lieb ist."

Der Abschied von Imke Diepen findet in Hausach am Sonntag, 15. Juli, mit einem Gottesdienst ab 10 Uhr statt. Anschließend gibt es ein Gemeindefest. Der gemeinsame Abschied findet am Sonntag, 22. Juli, in Gutach statt. Um 17 Uhr gibt es einen Gottesdienst, anschließend einen Empfang im Gemeindehaus.