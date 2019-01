Gutach Gerd Staiger ist Ehrenmitglied

In die Altersabteilung wechselt Eckhard Schwarze nach 48 Jahren Feuerwehrdienst. "Der Gesetzgeber gibt vor, dass nach Erreichen des 65. Lebensjahrs kein aktiver Dienst mehr möglich ist", erklärte der Kommandant. Er ließ keinen Zweifel daran, dass diese Regelung seiner Ansicht nach in Frage zu stellen ist. Schwarze sei ein Typ, auf den die Kameraden sich verlassen können. Er habe über die Jahre als stellvertretender Kommandant und erfahrener Maschinist in der Wehr wertvolle Arbeit geleistet. In dem Amt als Obmann der Alterskameraden wird sich Schwarze im Ausschuss weiterhin einbringen