Gutach Ein richtungsweisendes Derby

Das hatte sich Gutach/Wolfach sicherlich anders vorgestellt, ist aber gegen zwei starke Gegner wie Herbolzheim und Schiltach auch kein Drama. Allerdings sollte die Mannschaft von Oliver Kronenwitter und Martin Wöhrle langsam die Kurve kriegen und das erste Erfolgserlebnis feiern, um nicht gänzlich hinten hineinzurutschen.

Das nächste Derby am Freitagabend gegen Südbadenliga-Absteiger St. Georgen wird sicher richtungsweisend. Für die Gäste ist die Partie um 20.30 Uhr in Gutach das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen. Am Feiertag bestritt der TVS sein Heimspiel gegen Steißlingen und fuhr mit 27:24 den dritten Saisonsieg ein. Am vergangenen Wochenende unterlag der TVS, der bei 6:2 Punkten steht, im Derby gegen Schenkenzell/Schiltach knapp mit 26:28.

Die SG hat gegen Herbolzheim die gesamte Spieldauer über gut mitgespielt und hätte sich für ihren Einsatz belohnen müssen. Zu viele kleine Fehler in den entscheidenden Momenten haben letzten Endes aber die ersten Punkte gekostet. Dass mit den Bergstädtern der nächste harte Brocken auf die Kronenwitter-Truppe wartet, macht den ersten Erfolg nicht leichter. Der TV St. Georgen musste mit 6:46 Punkten in der Südbadenliga wieder runter und zählt in der Landesliga sicherlich wieder zu den Top-Teams.