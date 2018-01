Gutach "Drei Sterndeuter" präsentieren sich

Gutach. Wurth bezeichnete es in seiner Begrüßung als "einmalig, dass drei Sterndeuter nach Gutach gekommen sind, die trotz des wolkenverhangenen Himmels den Weg ins Kunstmuseum gefunden haben."

Der Auftakt gehörte dann Verleger Handschuh, der seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte aus Sicht der drei Könige vorstellte. Als Comic-Zeichner hat er sein Buch mit 24 eher satirischen Weihnachtsbildern ausgestattet, wie an drei exemplarischen Vergrößerungen deutlich wurde. Die Thematik der drei Könige habe ihn schon immer interessiert, seine Erinnerung reiche zurück bis in Kindertage. Auf dem Arm seiner Mutter habe er in der schwäbischen Heimat die Krippe in der Kirche betrachtet und schon damals hätten ihn wohl die drei Könige am meisten fasziniert. "Jetzt wollte ich eine Geschichte erfinden, die mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat, aber eine eigene Wende nimmt", erklärte er seine Motivation.

In der Manier eines Drehorgelmanns oder Moritatensängers begann er zu lesen: "Es hat sich an adventlichen Tagen – diese Geschichte zugetragen." Und dann liefen seine drei Könige auf Grundlage der Weihnachtsgeschichte durch das Jetzt, durch Landschaften von der Wüste bis zum Hochschwarzwald, durch Kunstwerke und Kultfilme. Da blieb der frohlockende Engel an der Hochspannungsleitung hängen, flatterte der Stern als Wegweiser in Richtung Betlehem voraus, traf der Nikolaus auf die Reisegruppe und gebar Maria das Jesuskind mangels Unterkunft schließlich auf einem Parkplatz. Doch die Geschichte von Handschuh ging noch weiter bis Ostern. "Es folgt der Sommer, der Herbst, und dann: fängt alles wieder von vorne an", endete er und bekam viel Applaus.