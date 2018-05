Gutach Dorfsportwoche mit Hochkarätern

Die Gruppe C ist mit Hochkarätern besetzt. Neben dem Traditionsteilnehmer "Dynamo Powersmeer" kämpft die "Hasacker AG" mit den Teams "Torpedo Gutach" und "Bissel No Mum" um den Einzug in die Zwischenrunde. Außerdem tritt das Team "4500 Servietten, 16 Eimer Ketchup und ein kleiner rosa Ulifant" an.

Auch bei den Damen gibt es Favoriten

Bei den Damen gehen sechs Mannschaften an den Start, die im Modus "jeder gegen jeden" die Vorrunde ausspielen. Die besten vier qualifizieren sich fürs Halbfinale. Gemeldet haben sich "Brokkoli & Schnittlauch" und die bekannten Teams die "Skihaserl", die "Woo-Girls" sowie die "Gelbe Gießkanne".

Wer sich hinter den Teams "Buffallo" und „Teamstolz“ verbirgt, bleibt abzuwarten. Titelverteidiger "Brokkoli & Schnittlauch" gehört zum Favoritenkreis auf den Dorfmeistertitel. Aber natürlich müssen alle 123 Spiele erst absolviert sein und schon so mancher Favorit musste frühzeitig die Segel streichen.

Bei den Schülern A ist das Ergebnis erfreulich. Es haben sich acht Mannschaften gemeldet, so dass es auch hier zwei Vorrundengruppen gibt, von denen dann jeweils die ersten beiden ins Halbfinale kommen.

Drei Mannschaften sind es bei den Schülern B und sie spielen den Dorfmeister im Modus "jeder gegen jeden" aus.

Nach 122 Handballspielen steht der 44. Gutacher Dorfmeister dann am Sonntagabend um circa 18.30 Uhr fest.

"Wir freuen uns riesig, dass unser Dorfturnier wieder so großen Anklang findet", sagte Turnierleiter Oliver Wöhrle am Rande der Auslosung. Die gute Mischung aus Sport, Party und Kinderprogramm bei freiem Eintritt scheint das richtige Angebot für alle Altersklassen zu sein.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Neben dem Handballturnier bietet der TuS Gutach ein Rahmenprogramm mit einem Gesundheitsvortrag "Dr. Datz trifft Dr. Mosetter" zur Eröffnung am Mittwoch. Am Donnerstag stehen ein Mountainbike- und Nordic-Walking-Event sowie Kinderunterhaltung auf dem Programm und am Freitag wird mit der TuS-Hausband gefeiert.

Beim Kinderprogramm am Samstag gibt es Pony-Reiten, eine Maltheke und eine Hopsburg. Abends ist Party angesagt und zwar mit DJ Kalle.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst im Festzelt mit der Chorakademie. Am Nachmittag finden ein Kinderprogramm und die Endspiele des Dorfturniers statt. Zum Abschluss finden am Montag der Dorfstaffellauf, ein Handwerkervesper mit dem MTV Reichenbach und die Verlosung der Tombolapreise statt.

Auftakt der Dorfsportwoche ist am Donnerstag, 31. Mai, ab 11 Uhr auf dem Kleinspielfeld in Gutach. Die Endspiele finden am Sonntag, 3. Juni, statt. Um 16.45 Uhr startet das Endspiel der Schüler A, um 17.10 Uhr das Endspiel der Damen und um 17.45 Uhr das Endspiel der Herren. Die Siegerehrung ist für circa 18.30 Uhr vorgesehen. Informationen, wie Turnierbestimmungen und das Rahmenprogramm, gibt es im Internet unter www.tus-gutach.de.