Gutach Die Volksbank eröffnet neues Service-Center

Am Mittwochabend war im Rahmen einer Vorstellung der Büroräume vor Ort die offizielle Übergabe an das Team.

In Anwesenheit von Bankvorstand, Architekten und Bürgermeister wurden die Umbaumaßnahmen von den Räumlichkeiten der "alten Bank" bis zur völligen Neugestaltung zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt. Vorstandsvorsitzender Manfred Kuner hob das Ziel hervor, einen echten Kundenservice für die Mitglieder geschaffen zu haben. "Damit zieht in das frühere Volksbankgebäude in Gutach wieder Leben ein". Bankgeschäfte können rund um die Uhr sieben Tage die Woche online getätigt werden, zumal die meisten Bankgeschäfte heute ja per PC oder Laptop von zu Hause aus erledigt werden. Persönlich erreichbar sind die Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, entweder telefonisch oder online.

"80 Prozent der eingehenden Telefongespräche werden in 20 Sekunden angenommen und bei 80 Prozent Fall abschließend bearbeitet, das heißt, der Kunde hat seine Anfragen rasch erledigt", stellte das Gutacher Vorstandsmitglied Martin Heinzmann fest. Nach wie vor stehe dabei der Kunde im Mittelpunkt. Und diesem Ziel dient die Neueröffnung der Gutacher Bank. Die Mitarbeiter wurden im Rahmen einer Zusatzausbildung für ihre neue Aufgabe fit gemacht, so dass eine hohe Beratungsqualität erreicht wurde. Man rechnet über den Zeitraum einer Fünftagewoche mit 1500 Gesprächen, was 300 Gesprächen pro Arbeitstag entspricht.