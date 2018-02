Gutach Die "Krone" bleibt Gutach erhalten

Lothar sorgt für ein unvergessliches Erlebnis

Auf die Frage, was ihnen aus der langen Zeit besonders im Gedächtnis geblieben sei, fällt ihnen Lothar ein: Gemeint ist das heftige Orkantief, das am 26. Dezember 1999 über den Schwarzwald hinwegzog. Damals sei der Strom ausgefallen und man habe mit den Mittagsgästen im voll besetzten Restaurant nahezu im Dunkeln gesessen. "Zum Glück haben wir einen Gasherd in der Küche und ausgeleuchtet haben wir mit Kerzen", sagt die Wirtin. Die meisten Gerichte konnten zubereitet werden und die Leute seien zufrieden gewesen mit dem, was man ihnen vorgesetzt hat. "Auch den Gästen haben wir Kerzen auf die Tische gestellt", ergänzt der Wirt, "und als der Strom wieder da war, wurden wir gefragt, ob man den nicht wieder ausschalten könne".

Eine Gaststätte zur "Krone" stand seit 1762 an der anderen Seite der Kirchstraße, Ecke Hauptstraße, auf dem heutigen Parkplatz in der Dorfmitte. Das Gebäude mit dem heutigen Gasthof Krone ist in den Jahren 1840/41 als Hammerschmiede erbaut worden. Die Wirtsleute waren seither Friedrich Götz (1843– 1893), Hermann Götz (1875– 1938), Hermann und Marie Götz (1938–1964), Jakob und Helmut Moser (1964–1982), Anna Wolf sowie Stefan und Elfriede Lackner (von 1982– 2017). Die neuen Pächter stehen noch nicht fest.