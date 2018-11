Gutach Chorakademie  hat  neuen  Leiter

Gutach. In der Gutacher "Krone" begrüßte Bürgermeister Eckert zuvor die Vorsitzenden und Vertreter der Vereine, für die "2018 ein sehr erfolgreiches Jahr" gewesen sei. Dann ging Eckert auf einige Höhepunkte ein, wie die Rezertifizierung des Gutacher Tälersteigs, das Festwochenende zur Eröffnung des "Effringer Schlössles" im Freilichtmuseum, dem Führungswechsel beim SPD-Ortsverein mit Gerhard Wöhrle als neuem Vorsitzenden oder den nationalen und internationalen Erfolgen des RSV-Duos Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth.

Auch im kirchlichen und schulischen Bereich hat sich einiges getan: Der evangelische Pfarrer Mirko Diepen verließ mit seiner Familie die evangelische Kirchengemeinde. Christoph Nobs ist nun Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg und somit auch zuständig für die katholische Kirchengemeinde Gutach. Gudrun Rauber übernahm die Leitung der Hasemann-Schule.

Vereinssprecher Werner Hillmann schloss sich Eckerts Dank für die Beteiligung am Ferienprogramm an: "Es ist ein Erfolgserlebnis in seiner Vielfalt und Breite." Er berichtete von seinen Aktivitäten als Vereinssprecher, wie der Mithilfe beim Kinderumzug der Bühlersteiner Hexen, der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Volker Sahr und die Neubürgerbegrüßung. Einziger Wermutstropfen sei, "dass der Striebeleverein von uns gegangen ist", dessen Aufgaben aber mit der Bürgerstiftung aufrecht erhalten bleiben.