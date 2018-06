Gutach Buntes Programm im Sommer

Ein "Sommerabend am Schlössle" findet am Samstag, 4. August, im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach statt. Zu Speis und Trank auf dem Vorplatz des alten Landschlosses aus dem Nordschwarzwald mit Blick auf den See lädt das Museumsteam ab 19 Uhr ein. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgt die Band feelHarmony aus Freiburg mit ihrer Sängerin Veronika Rauch. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Von den Landfrauen des Landfrauenvereins Hausach-Einbach gibt es Bibiliskäse und Butter frisch auf den Tisch. Dazu Brot und Datschkuchen aus dem Holzbackofen. Eine Voranmeldung unter 07831/9 35 60 erwünscht.

Einen ganzen Tag lang haben am 5. August im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof wieder Erzähler das Wort. Passend zur Eröffnung des Schlössles stellt der Thementag "Sagen und Märchen" in diesem Jahr den Nordschwarzwald, die Herkunftsregion des Schlössles, in den Mittelpunkt. Um 11 Uhr lädt Sagenexperte Willi Keller zu einer Lesung ein. Begleitet von Klaus Leopold an der Gitarre gibt er Sagen aus dem Nordschwarzwald zum Besten. Insbesondere die kleinen Museumsgäste sind von 14 bis 16 Uhr eingeladen, im Dachboden der Kindheit im Hotzenwaldhaus vorbeizuschauen. Museumsmitarbeiterin Ellen Zirn liest zauberhafte, spannende und lustige Märchen und Erzählungen.

Petra Anna Schmidt, Märchenerzählerin aus Tübingen, ist um 15 Uhr mit einer Sonderführung zu Gast. Beim Rundgang über das Museumsgelände weiht sie die Besucher in die Sage um die Hirschquelle und andere Geschichten aus dem Nordschwarzwald ein. Im Rahmen des Sommerferienprogramms können die Kinder von 11 bis 16 Uhr kleine Schwarzwälder Wichtelmännchen aus Holz herstellen und bemalen.

"Ein Hoch auf die Ortenau" ist im Freilichtmuseum das Motto des Thementages am Sonntag, 19. August. In Kooperation mit dem Weinparadies Ortenau stellt das Freilichtmuseum seinen Besuchern von 11 bis 17 Uhr die Weinregion zwischen Schwarzwald und Rhein näher vor. Während die Erwachsenen an den Weinständen der Ortenauer Winzer verschiedene Weine der Region probieren können, gibt es bei der Offenen Werkstatt für Familien zwischen 11 und 16 Uhr für die Kinder leckere Säfte zu verköstigen. Um 11 Uhr lädt Doris Kist zur Heuboden-Akademie "Das Weinparadies Ortenau" ein. Die Weinerlebnisführerin präsentiert die Besonderheiten der Weinregion Ortenau und die für dieses Gebiet typischen Rebsorten. Der Künstler Laurent Bessot aus dem Elsass malt zwischen 11 und 17 Uhr mit Wein und Bier und erschafft einzigartige Kunstwerke. Daniel Emig aus Oberkirch zeigt, wie er aus getrocknetem Rebenholz außergewöhnlichen Schmuck fertigt.

Weitere Informationen: www.vogtsbauernhof.de