Gutach Bauernmarkt

Huth, ein leidenschaftlicher Briefmarken-Sammler, genießt vor allem die Ruhe im Gutachtal. Auch interessiert er sich sehr für Folklore und Trachten. "Früher haben wir oft Urlaub in Süd-Tirol gemacht, aber irgendwann wollten wir nicht mehr so weit fahren", erklärt der Hesse, weshalb sich seine Familie für das Gutachtal als Urlaubsziel entschieden hatte. "Wir wandern gerne", berichtet Karin Huth. Gutach sei ein guter Ausgangspunkt für Tagesausflüge und habe mit dem Supermarkt Norma beste Voraussetzungen, um sich auf eine längere Wanderung oder Tour vorzubereiten. Jedoch gebe es immer mehr Autofahrer, die auch innerorts zu schnell fahren würden.

"Meckern kann man nicht", fanden auch Uwe und Manon Pohl, die zum 20. Mal auf dem Berntenbauernhof von Ernst und Hilda Dold Urlaub machen. Das Ehepaar kommt aus Berlin und lebte vor der Wende im östlichen Teil der Hauptstadt. Die Pohls interessierten sich für Eisenbahn-Romantik und schnappten sich Anfang der 90er-Jahre eine Broschüre mit dem Thema "Urlaub auf dem Bauernhof". Darin stießen sie auf eine Anzeige der Familie Dold.

"Wenn man aus der Stadt kommt, genießt man hier vor allem die Ruhe", sagte Manon Pohl. Das Paar geht gerne wandern und unternimmt viele Ausflüge, beispielsweise zum Europa-Park in Rust. Sie genießen jeden Aufenthalt in Gutach. Auf die Frage von Bürgermeister Eckert, was sich in Gutach verbessern könnte, antwortete Uwe Pohl: "In den vergangenen Jahren war die Gastronomie etwas enttäuschend. Das hat sich aber gebessert."

Die vier Kurgäste zeigten sich interessiert, als Eckert ihnen berichtete, dass der Bahnsteig am Freilichtmuseum Vogtsbauernhof verlängert wird, damit dort zukünftig auch Züge der Schwarzwaldbahn halten könnten.