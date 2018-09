Gutach Auf einem Seil durch die Natur sausen

"Für uns stellte sich dann die Frage, ob der Standort geeignet ist", erklärte Haas. Dafür spreche die bereits vorhandene Infrastruktur durch die Windkraftanlagen. Zudem habe er sich bei der Zipline-Anlage in Schiltach informiert, die im Monat mehr als 2000 Besucher verzeichnet. Trotz der Nähe zu Schiltach würde sich eine Zipline in Gutach lohnen, da man mit Gästen rechne, die auch aus Elzach und dem Freiburger Raum anreisen. Haas setzt vor allen Dingen auf ausländische Reisegruppen, die während ihres Aufenthalts im Schwarzwald "so viel wie möglich" an einem Tag erleben möchten. Die Nutzung der Zipline würde mit der Gehzeit zur Anlage etwa zwei Stunden betragen. Durch Gespräche mit israelischen Reiseleitern habe er erfahren, das diese sich kurzzeitige Attraktionen wünschen und am Tag bis zu vier Ausflugsziele besuchen. Der Grundstückseigen- tümer: Wöhrle, der auf dem Müllerjörgenhof im Steinenbach auch Ferienwohnungen vermietet, habe bereits mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke bereits gesprochen und "positive Rückmeldungen" erhalten. Gastronomen und Zimmervermieter würden von weiteren Feriengästen profitieren. Zudem können die Betreiber auf bereits vorhandene Infrastruktur aufbauen: Der Startpunkt der Zipline würde auf einem Fundament liegen, das noch aus dem Zweiten Weltkrieg vorhanden sei. Der Bürgermeister: Siegfried Eckert begrüßt die Entscheidung der Fun GmbH. Gutach hätte so neben dem Freilichtmuseum, dem Adventure Golf, der Rodelbahn und "Park mit allen Sinnen" ein weiteres touristisches Angebot, das andere Zielgruppen anziehe und dennoch mit dem Konzept des "sanften Tourismus", den der Urlaubsort weiterhin fahren möchte, vereinbar sei. Auch die Gemeinden Elzach und Mühlenbach könnte man von "touristischer Seite aus einbinden", so Eckert. Durch die Seilrutsche könne Gutach auch weiterhin seine "Trumpfkarte" spielen: Die Natur. Die Kosten: Haas rechnet mit Gesamtkosten von circa 400 000 Euro für Seilrutsche (300 000 Euro) und das Betriebsgebäude (100 000 Euro). Eine 30-prozentige Förderung durch das Leader-Programm wäre möglich.