1 Die von ihren animalischen Instinkten angetriebenen "Rotters" werden als eine von fünf Gruppen bei "Traumatica" die Besucher in Angst und Schrecken versetzen. Foto: Europa-Park

Horror Nights im Europa-Park starten am 1. Oktober.

Rust - Nachdem die "Horror Nights – Traumatica" sich 2020 auf die Attraktion Yullbe beschränken mussten, finden sie dieses Jahr wieder im Europa-Park statt. Vom 1. Oktober bis 13. November (außer am 3. Oktober) immer freitags bis sonntags sowie am 21., 27. und 28. Oktober und 4. November können sich die Besucher ab 19.30 Uhr ordentlich erschrecken lassen. Einlass ist ab 18.45 Uhr, Vorpremiere ist am 29. September.

Neben den Horrorhäusern und den Gruselzonen Warzone, Shortcut und Wasteland sind dann auch der Fluch der Kassandra und die Attraktion Pegasus zum Gruseln geöffnet. Tickets ab 24 Euro sind ausschließlich im Vorverkauf auf der Website des Europa-Parks (www.europapark.de) erhältlich.

Eintritt zur Horrorwelt erst ab 16 Jahren

Der Zutritt zur Traumatica ist ab 16 Jahren gestattet. Unter 16-Jährige, auch in Begleitung von Erziehungsberechtigten, haben keinen Zutritt, betont der Park. Es gilt außerdem die 3G-Regelung, Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände sowie Mindestabstand von 1,5 Metern. Zusätzliche Regelungen sind jederzeit möglich und an aktuelle Vorgaben geknüpft, so der Park.

Darum geht es bei Traumatica: In einer Welt nach der Apokalypse kämpfen fünf rivalisierende Gruppen in verschiedenen Gruselhäusern um die Macht über Traumatica. "Noch nie sorgten mehr grauenhafte Kreaturen pro Besucher dafür, Angst und Schrecken zu verbreiten als in diesem Jahr", verspricht der Park. Der Besucher müsse sich daher gut überlegen, ob er sich auf die Seite der Shadows, Ghouls, The Fallen, The Pack oder die Resistance schlägt und wie er sich die Kreaturen vom Leib hält.