Grünes Licht für Großprojekt: Neurieder Rathaus erhält für sieben Millionen Euro einen Anbau

1 Das Neurieder Rathaus in Altenheim wird saniert. Rund sieben Millionen Euro sind dafür eingeplant, wobei die Gemeinde mit rund 2,5 Millionen Euro Fördermittel rechnet. Foto: Archiv

Der Neurieder Gemeinderat hat nach einer großen Diskussion die Sanierung des Altenheimer Rathauses beschlossen. Diese geht mit einem Teil-Neubau einher. Nicht alle Räte stehen hinter dem Millionen-Projekt.









Link kopiert



Das Neurieder Rathaus wird erweitert und saniert. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf rund sieben Millionen Euro. An Fördermitteln rechnet die Verwaltung mit ungefähr 2,5 Millionen Euro, was bedeutet, dass in den kommenden Jahren Investitionskosten in Höhe von viereinhalb Millionen Euro auf die Gemeinde zukommen werden.