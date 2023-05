Eine eingeschlagene Scheibe und eine beschädigte Tribüne: Auf dem Sportgelände Klostermatte des Sportclubs Lahr haben Unbekannte randaliert. Der SC Lahr bestätigt diese Vermutung und richtete sich am Samstag in einem sarkastischen Facebook-Beitrag an die Übeltäter: „Danke für diese Wertschätzung des Ehrenamts, ihr Idioten. Das braucht wirklich kein Verein.“ Erst sollen die Unbekannten Bretter der Sitzbänke „brachial rausgerissen“ und damit dann die Scheibe der Sprecherkabine eingeschlagen haben, heißt es weiter. Mittlerweile wurde der Beitrag rund 30 Mal geteilt, bei den Kommentaren herrscht Unverständnis (siehe Info).

Auch im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt sich der Jugendleiter Stefan Wölfle von der Aktion verärgert: „Immer wieder wird in die Sprecherkabine eingebrochen, sie wird beschädigt oder bemalt“ – obwohl es dort „nichts zu holen gibt“. Den Grund für den Vandalismus sieht der Jugendleiter des Fußballvereins bei dem Standort des Sportgeländes. „Vor allem am Wochenende ist das ein absolut beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene.“ Besonders nachts sei man ungestört, obwohl der Kommunale Ordnungsdienst regelmäßig auf dem Sportgelände patrouilliert.

Dabei habe man prinzipiell nichts dagegen, wenn der Platz zum Treffpunkt wird – nur die ständige Beschädigungen und die Vermüllung sei sehr ärgerlich. „Wir finden immer wieder zersplitterte Alkoholflaschen, leere Pizzakartons oder sonstigen Müll, den wir beseitigen müssen“, sagt Wölfle. An Spieltagen sei das auch für Gastmannschaften „kein schöner Anblick, zumal die Scherben für Spieler und Zuschauer gefährlich sind“, ist sich der Jugendleiter bewusst.

Den aktuell entstandenen Schaden schätzt Wölfle auf rund 400 Euro, genauer könne er es nicht sagen. Die Kosten müsse die Stadt Lahr tragen, ihr gehört die Anlage.

Seitenfenster sind bereits mit Holz verkleidet

Dem Sportclub schaden solche Aktionen jedoch auch: „Wir haben unnötigen Aufwand durch das Aufräumen – das nervt wahnsinnig“, so der Jugendleiter. Vor Jahren hätten Unbekannte sogar die Tornetze auf dem Platz zerschnitten.

Um gegen den Vandalismus an der Klostermatte vorzugehen, habe man bereits vor einiger Zeit die Seitenfenster der Sprecherkabine mit Holz verkleidet, da diese immer wieder der Zerstörungswut zum Opfer gefallen seien. Zudem wünscht sich Wölfle Kameras, die das Gelände überwachen sollen. „Das wurde bei der Sportanlage Bürgerpark umgesetzt.“ Der Jugendleiter geht allerdings davon aus, dass sich das Problem dadurch lediglich verschieben würde. „Vielleicht hat es sich ja von dem Bürgerpark auf die Sportanlage Klostermatte verlagert“, vermutet er. Auch an der Dammenmühle komme es hin und wieder zu Beschädigungen.

Eine sofortige Lösung würde man wahrscheinlich nicht finden. Allerdings sei man in engem Kontakt mit der Stadt, „der das Problem auch bekannt ist“, erklärt Wölfle. Wann die Scheibe ausgetauscht wird, sei unklar. Beim Besuch unserer Redaktion auf der Sportanlage war zwar der Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr vor Ort, allerdings nur zu Pflege der Grünfläche.

Ärger im Netz ist groß

In den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag des SC Lahr zum Vorfall auf der Klostermatte zeigen sich Anhänger des Fußballvereins und Bürger verärgert. Viele Nutzer schreiben Nachrichten wie „Da fehlen mir die Worte“, „Was soll das? Wieso tut man sowas?“ oder „Diese Tagdiebe und Taugenichtse geben bestimmt mit dieser schändlichen Aktion irgendwo an. Hoffentlich hört das dann jemand, um Notwendiges veranlassen zu können.“.