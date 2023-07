Der zehnjährige Liam und seine Freunde haben beim Toben in der „Blinden Elz“ plötzlich ein amerikanisches Wurfgeschosse in den Händen gehalten. Ein Großeinsatz war die Folge.

,,Mama ich habe eine Bombe gefunden!“: Mit diesen Worten kam der zehnjährige Liam am Freitagabend bei der Abschlussfeier der vierten Klasse der Grundschule Rust zu seiner Mutter Olga Kepkert und hielt ein amerikanisches Wurfgeschoss in seinen Händen. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst war die Folge. Das berichtet das Nachrichtenportal Einsatz-Report 24.

,,Wir haben im Fluss gespielt und dann war da ein metallischer Gegenstand. Wir dachten uns erst nichts dabei aber dann war das eine Bombe“, erzählte Liam. ,,Auf einmal stand mein Sohn im Wasser und sagte ich habe ’ne Bombe gefunden, das war erstmal ein Schock“, berichtete Mutter Olga Kepkert dem Nachrichtenportal. „Ich habe mir erst nichts dabei gedacht und wollte die Bombe dann am Montag zum Rathaus bringen. Doch so ganz wohl wahr mir bei der Sache nicht, also rief ich die Feuerwehr an.“

Die Feuerwehr evakuierte die Schulveranstaltung. ,,Beim Eintreffen haben wir den Gegenstand in Augenschein genommen und sofort einen Evakuierungsradius von 100 Metern hergestellt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt“, so Florian Bachmann, der Kommandant der Feuerwehr Rust.

Der Fundort befand sich etwa 400 Meter außerhalb der Ortschaft Rust. Eine Gefahr für bewohntes Gebiet konnte daher ausgeschlossen werden.

Einsatzteam entdeckte zweiten Sprengkörper

Doch bei einer Bombe blieb es letztendlich nicht. Im nahen Umfeld konnte noch ein zweiter Sprengkörper gefunden werden. ,,Es handelte sich vermutlich um ein amerikanisches Wurfgeschoss und eine Streubombe“, so der Feuerwehrkommandant. Von beiden ging jedoch keine Gefahr aus, teilte der Kampfmittelräumdienst mit. Nach Begutachtung der Experten wurde klar, das ein Zünder bereits nicht mehr vorhanden und der zweite Zünder so stark beschädigt war, dass auch dieser unschädlich sei.

Doch der Schreck bei allen Beteiligten saß auch Stunden nach dem Fund noch tief und alle Kinder waren sich einig: ,,Wenn das nochmals passiert und wir eine Bombe finden dann lassen wir die liegen und rufen sofort die Feuerwehr“. Der Kampfmittelräumdienst nahm beide Geschosse in seine Obhut.