Wolfach - Ein Großbrand hat am Donnerstagmittag zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Auch die Wehren aus den Nachbargemeinden wurden alarmiert. In der Talstraße war es zu einem Brand auf einer Fläche von knapp einem Hektar gekommen. Angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert und auch die Polizei war vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte nur mit Atemschutzgeräten zur Brandstelle.



Die Feuerwehr alarmierte auch noch die Nachtschleife zur weiteren Unterstützung. Die Rauchwolke im Waldstück in der Nähe des Kirnbacher Sportplatzes war über mehrere Kilometer zu sehen. "Zur Einschätzung der Lage ist aktuell unter anderem die Besatzung eines Polizeihubschraubers im Einsatz, welche von Glut und Rauch im dortigen Wald berichtet. Die Straßen rund um den Brandbereich sind gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", teilte die Polizei am Nachmittag weiter mit. Gegen 15 Uhr war der Brand unter Kontrolle. "Es gab mehrere Glutnester und Feuerstellen, die zu löschen waren. Das Feuer ist auf kein Gebäude übergegriffen", versicherte Polizeisprecher Wolfgang Kramer auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten.



Bei den Löscharbeiten kam erschwerend dazu, dass das Löschwasser aus dem angrenzenden Bach nicht ausreichte. Dieser hatte aufgrund der Trockenheit nur einen sehr niedrigen Pegelstand.

Weitere Informationen folgen.