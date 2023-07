Bei den Abschlussprüfungen der Berufsschule an der Gewerblichen Schule Lahr gab es zahlreiche hervorragende Prüfungsergebnisse, wie die Schule berichtet. Bei der Entlassfeier wurden zahlreiche Preise und Lobe vergeben.

Mit den Absolventen freuten sich der stellvertretende Schulleiter Jörg Abeldt und Michael Voigt, Wirtschaftsförderer der Stadt Lahr, der den Preis der Wirtschaftsförderung für den besten in einem Lahrer Betrieb ausgebildeten Absolventen überbrachte. Dieser ging an Samuel Scheiermann, der seine Ausbildung bei Elektro Billian-Griesbaum aus Reichenbach absolvierte und mit einem Schnitt von 1,2 abschloss.

14 Preise und Lobe werden vergeben

Weitere Preise gingen an die Mediengestalterinnen und Mediengestalter Sarah Leonhardt (Ausbildungsbetrieb: Janoschka Kippenheim, Schnitt 1,3), Julian Schneeberger (Druckhaus Kaufmann Lahr, 1,4), Celine Kenngott (Printus Offenburg, 1,4), Carina Stahl (Kresse & Discher Offenburg, 1,3), Jonas Maier (Herrenknecht AG, Allmannsweier, 1,3), Tamara Brüstle (Medientechnologin, Schreibgeräte Ullmann Fischerbach , 1,3), Annika Leber (Mediengestalterin, Janoschka Kippenheim, 1,2), den Elektroniker Aurin Köhler (Herrenknecht AG Allmannsweier, 1,1), den Industriemechaniker Jannick Schnaiter (Herrenknecht AG Allmannsweier, 1,4) und an die Technischen Produktdesigner Thilo Riedinger (Herrenknecht AG Allmannsweier, 1,2), Emilia Göppert (Hydro Systems KG Biberach und Delphine Kiefer (Peter Huber Kältemaschinenbau SE Offenburg, 1,2).

Alisa Doll (Zweite von links) und Marlit Rautenberg (Zweite von rechts) schafften im Berufskolleg Grafik-Design eine 1,0. Mit ihnen freuten sich Abteilungsleiterin Uta Klingenberger (links), Fachbereichsleiter Sebastian Hurle und Schulleiter Bernd Wiedmann. Foto: Schule

Darüber hinaus haben in diesem Jahr 21 junge Leute die Prüfung zum staatlich geprüften Grafik-Designer am Berufskolleg Grafik-Design der Gewerblichen Schule in Lahr bestanden. Zweimal gab’s die Traumnote 1,0.

Alisa Doll und Marlit Rautenberg legten beide hervorragende Abschlussprüfungen hin, erreichten jeweils einen Schnitt von 1,0 und wurden mit Preisen ausgezeichnet. Freuen konnten sich auch die anderen 19 Absolventen, denn nach dem anspruchsvollen Prüfungsmarathon hieß es: Alle haben bestanden und den Abschluss als staatlich geprüfter Grafik-Designer in der Tasche.

Fünf Schüler erhielten für ihre guten Leistungen ein Lob. Außerdem haben acht Schüler Zusatzprüfungen absolviert und damit die Fachhochschulreife erworben. Mit den Absolventen freuten sich laut einem Schulbericht Abteilungsleiterin Uta Klingenberger, Sebastian Hurle als Fachbereichsleiter fürs Grafik-Design sowie Schulleiter Bernd Wiedmann.

Info – Berufskolleg Grafik

Die Lahrer Gewerbeschule bietet in drei Jahren Vollzeitunterricht die Berufsausbildung zum/zur Staatlich geprüften Grafik-Designer/in an. „Und das, ohne Schulgeld bezahlen zu müssen“, informiert die Schule. Diese Schulart gibt es in der Ortenau nur in Lahr.