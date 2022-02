1 Bei der Suche nach einem 12-jährigen Mädchen kam über Hausach auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Foto: Kraufmann (Symbolbild)















Hausach - In Hausach ist in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Mädchen gesucht worden. Wie die Polizei auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilt, lief die 12-Jährige Hausacherin gegen 19.30 Uhr am Montag von zu Hause weg. Gegen 22.30 Uhr startete die Polizei eine Suchaktion per Hubschrauber. Auch Suchhunde waren im Einsatz. Die Beamten mussten nicht fündig werden: Am frühen Dienstagmorgen war das Mädchen wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie sei wohlauf, so die Polizei.