„Geroldsecker Land“ geht in 66. Auflage: Neues Buch erzählt Geschichten aus der Lahrer Neuzeit

„Geroldsecker Land“ geht in 66. Auflage

1 Autor Thomas Foerster (sitzend, graues Jackett) führte die Besucher im Lahrer Stadtmuseum durch den Vortrag. Elise Voerkel und Thorsten Mietzner (beide rechts) – ebenfalls Autoren – haben aus dem neuen Buch vorgelesen. Foto: Baublies

Das Jahrbuch „Geroldsecker Land“ geht in die 66. Auflage. Darin beschrieben sind Ereignisse aus dem Raum Lahr, wie der damalige Stadtbesuch des NS-Architekten Albert Speer. Was Leser noch erwartet, erklärte Autor Thomas Foerster in einem Vortrag.









Zur Präsentation des „Jahrbuches einer Landschaft“, das die Stadt Lahr herausgibt, gehörte ein Vortrag, der allerdings nicht Teil des Buches war. In diesem ging der Autor Thomas Foerster, der Mediävist – also Wissenschaftler für das Mittelalter – ist, dieser Frage nach: „Warum kommt in der Heimatgeschichte kein Mittelalter vor?“