Geotherm in Offenburg: So geht’s mit Tiefengeothermie in der nördlichen Ortenau weiter

So geht’s mit Tiefengeothermie in der nördlichen Ortenau weiter

1 Mit solchen „Vibro-Trucks“ will das Unternehmen Vulcan Energy den Untergrund der nördlichen Ortenau mittels Schallwellen untersuchen. Foto:

Das Thema Geothermie liegt im Trend: Die Fachmesse Geotherm in Offenburg verbucht so viele Aussteller, wie nie. Zudem steigt laut Experten die Akzeptanz in der Bevölkerung. Das will die Firma Vulcan nutzen und nun in der nördlichen Ortenau aktiv werden.









Mehr als 240 Aussteller erwartet die Messe Offenburg/Ortenau zur diesjährigen Geotherm. Laut Projektleiterin Gabriele Weislogel kommen damit 50 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr zu „Europas größter Geothermie-Messe“. Diese findet am Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, bereits zum 17. Mal in Offenburg statt – dieses Jahr in der Edeka- und in der Baden-Arena.