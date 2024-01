Von den 4889 Einwohnern sind 2413 männlich und 2476 weiblich. Das teilt die Gemeinde nach der Auswertung der Bevölkerungs- und Standesamtszahlen mit. Im vergangenen Jahr hatte Seelbach die 5000-Einwohner-Marke geknackt. Ende 2022 lebten 5019 Menschen in der Gemeinde. Im Jahr davor waren es 4948.

80 Menschen sind zudem nur mit einem Nebenwohnsitz in Seelbach gemeldet, ihren Hauptwohnsitz und überwiegenden Aufenthalt haben sie in einer anderen Gemeinde beziehungsweise Stadt. Die 18 ältesten Einwohner in Seelbach sind laut Mitteilung der Gemeinde zwischen 95 und 97 Jahren alt. 32 Kinder wurden im Jahr 2023 geboren – 17 Mädchen und 15 Jungen. Im Jahr 2022 waren es 37 Kinder.

Mehr Eheschließungen als im Vorjahr

Gestiegen ist hingegen die Zahl der Eheschließungen: 23 Ehen von Seelbacher Paaren wurden beim Meldeamt registriert. Im Jahr 2022 waren es 19 Eheschließungen. In den Räumlichkeiten des Seelbacher Standesamts und im Klosterhof fanden gaben sich im vergangenen Jahr 25 Paare das Ja-Wort. Vier davon waren nicht in Seelbach wohnhaft.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im vergangenen Jahr gesunken. 2023 wurden 54 Kirchenaustritte registriert, 2022 waren es 86 und 2021 waren es 63 Kirchenaustritte. Die Zahl der Sterbefälle in Seelbach lag im vergangenen Jahr bei 56 (2022 sind 68 Mitbürger verstorben und 2021 waren es 55 Mitbürger). Davon sind 19 Personen in ihrem häuslichen Umfeld in Seelbach verstorben, so die Gemeinde.

51 Menschen wurden auf den Friedhöfen der Gemeinde bestattet. 48 in Seelbach, davon 41 Urnenbestattungen und sieben Erdbestattungen sowie drei in Wittelbach (eine Urnenbestattungen und zwei Erdbestattungen).