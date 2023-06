Der Auto-Club Europa untersucht derzeit die Infrastruktur für Fahrräder in Baden-Württemberg und hat so auch den Radweg neben der Grafenhausener Straße in Rust begutachtet. Dieser weise Mängel auf – die Gemeinde arbeitet allerdings schon an Lösungen.

Bereits vor rund zwei Monaten haben sich 14 Bürger im alten Rathaus in Rust getroffen, um über das Radwegnetz in der südlichen Ortenau zu diskutieren. Thema war damals auch die Grafenhausener Straße – genauer gesagt, der dazugehörige Radweg. Nun hat auch der Auto-Club Europa (ACE) die Strecke unter die Lupe genommen. Der Grund: Der Radweg sei veraltet und zu schmal.

„Uns geht es nicht darum, mit dem Finger auf die Gemeinde zu zeigen. Rust kümmert sich gut um die Fahrradwege“, stellt Sven Hübschen, Regionalbeauftragter in Baden-Württemberg, zu Beginn der Radwegbegehung klar. Ihm gehe es darum, auf potenzielle Gefahren hinzuweisen und nach Lösungen zu suchen. „Die Infrastruktur für Fahrräder wird immer wichtiger. Im Jahr 2022 gab es deutlich mehr Tote durch Radunfälle, als durch Motorradunfälle“, verdeutlicht Hübschen. Auf den Radweg in Rust ist der Regionalbeauftragte durch Simon Stippich geworden. Er ist ein ehrenamtliches Mitglied im örtlichen ACE-Kreisverband und fährt mit dem Fahrrad täglich über die Grafenhausener Straße zur Arbeit. „Ich bin froh, dass es den Weg gibt. Aber er ist nicht beleuchtet und zu schmal. Außerdem wachsen Büsche in den Weg rein und verengen ihn zusätzlich – das geht nicht“, bemängelt Stippich.

In 2022 kilometerweise Radweg verlegt

Eine Messung am Donnerstagnachmittag bestätigt die Aussage – der Radweg ist knapp 1,80 Meter breit. „Ein Zweirichtungsradweg muss eine Breite von mindestens zwei Metern haben“, erklärt Hübschen. Doch was bedeutet das für die Alltagsnutzung? Stippich ist sich sicher: „Man kommt kaum aneinander vorbei.“ Deshalb würden viele Radfahrer auf der ebenso engen Straße fahren – sowohl für Radfahrer, als auch für Autofahrer unvorteilhaft.

„Es gibt für Autofahrer genügend andere Verbindungsstrecken zwischen Rust und Kappel-Grafenhausen“, erklärt Stippich. Als Lösung für das Problem schlägt der Ehrenamtliche vor, dass aus der Grafenhausener Straße eine Fahrradstraße werden soll.

Das heißt, dass der aktuelle Radweg ein Fußgängerweg werden soll, Fahrradfahrer und Autos sich die Straße teilen, Radfahrer aber Vorrang haben. Laut Stippich hatte es die Idee bereits in das Ruster Rathaus geschafft. Wie dabei der aktuelle Stand ist, könne er nicht sagen.

Gespräche mit Planern laufen bereits

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare: „Radfahren hat bei uns in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. In den vergangenen Jahren haben wir viel für unser Radwegnetz gemacht. Alleine für den Wasserpark Rulantica wurden kilometerweise Radweg errichtet.“ Auch künftig wolle man die Infrastruktur für Radfahrer voranbringen – auch an der Grafenhausener Straße. „Der Weg ist mit Sicherheit nicht so, wie jeder ihn sich wünscht“, räumt der Rathauschef ein und fügt an: „Aber wir sind derzeit mit Planern im Gespräch, um die Straße neu zu konzipieren.“ Konkret bedeutet das, dass die Strecke tatsächlich zu einer Fahrradstraße werden soll – zumindest sei das der Plan. Wann das Projekt konkret wird, kann der Bürgermeister nicht abschätzen. Klare ist sich allerdings sicher: „Nach den Sommerferien wollen wir den ersten Entwurf vorliegen haben.“

Neben besagter Strecke wolle man auch andere Radwege umbauen oder errichten. So wolle man auch die Strecke Ellenweg/Hindenburgstraße zu einer Fahrradstraße machen. Zudem würden noch einige Lückenschließungen anstehen. „Wenn alles gemacht ist, haben wir ein traumhaftes Radwegnetz“, blickt der Rathauschef in die Zukunft.

Info – Der Auto-Club Europa

Der Auto-Club Europa wurde im Jahr 1965 gegründet und zählt heute rund 630 000 Mitglieder. Der ACE ist unter anderem zuständig für Pannenhilfe, Schutz für Fahrräder oder Verkehrsrechtsschutz.