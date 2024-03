1 Der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen kritisierte die Deutsche Glasfaser unter anderem für aufgerissene Straßen, die anschließend unsauber gefüllt worden seien. (Symbolfoto) Foto: Frankenberg

Die Räte Kappel-Grafenhausens äußerten scharfe Kritik an die Deutsche Glasfaser. Nun verhängte die Verwaltung einen Baustopp.









Link kopiert



Bei einem aktuellen Sachstandsbericht zum Breitbandausbau erregten sich in der Gemeinderatssitzung in Kappel-Grafenhausen viele Gemüter. Nicole Fraß vom derzeit leitungslosen Bauamt hatte zuvor berichtet, dass in Grafenhausen aktuell erst die Hälfte der vorgesehenen Verteilerkästen für das geplante Glasfasernetz aufgestellt ist. In Kappel sei dagegen noch gar nichts passiert. Auch die Verlegung von Leerrohren liege nicht im Zeitplan. Doch schlimmer: Wie in einigen anderen Gemeinden auch gibt es in Grafenhausen massive Kritik an aufgerissenen und – wenn überhaupt – schludrig wieder geschlossenen Verlegungsgräben.