So war es beim Brauchtumsabend in der Festhalle

1 Die Gruppe „Dancing Generation“ kombinierte bei ihrem Auftritt Tanzen und Boxen miteinander. Foto: Decoux

Tänze, Sketche, News und jede Menge Lokalkolorit, dafür sorgte die Narrenzunft Gelruewe-Ritter beim Brauchtumsabend mit närrischen Darbietungen in der voll besetzten Festhalle.









Der neue Vorsitzende Julian Zanger marschierte mit den Gelruewe-Rittern und den Gelruewe-Büüren in die Festhalle ein. In der vorderen Tischreihe hatten sich schon Bürgermeister Metz und Ortsvorsteherin Charlotte Götz eingefunden und stimmten lauthals das Gelruewe Lied mit an.