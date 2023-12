Gegen Ampel-Pläne: So Sorgen Ortenauer Landwirte für Verkehrschaos

1 Mit ihren Traktoren bremsten Landwirte aus Friesenheim und dem Ried auch bei Lahr den Verkehr aus. Foto: Bohnert-Seidel

Landwirte haben am Montag in der Ortenau an mehreren Stellen für Verkehrschaos gesorgt. Mit ihren Traktoren protestierten sie gegen die geplante Streichung von Subventionen und Steuerentlastungen.









Gleich an mehreren Orten machten die Ortenauer Landwirte ihrem Frust am Montag Luft. Im Bereich des Autobahnanschlusses Achern beteiligten sich bis zu 40 und in Oberkirch ungefähr 70 Traktorfahrer an den Versammlungen, teilt die Polizei am Dienstag mit. Im Bereich des Autobahnkreisels beim sogenannten Offenburger Ei kam der Verkehr zwischen 17.30 und 19 Uhr nahezu vollständig zum erliegen.