So stehen die Lahrer zum Thema Erdwärme

1 Stehen Geothermie-Anlagen, wie diese im Rheingraben bei Karlsruhe, auch bald in Lahr? Die Badenova sucht derzeit nach potenziellen Erdwärme-Standorten in der Region. Foto: Anspach

Für einige ein „No Go“, für andere alternativlos: Wie Tiefengeothermie bei der Energiewende helfen soll, hat der Energieversorger Badenova in Lahr vorgestellt – und dabei auch kritische Fragen beantwortet.









Die Technologie der Tiefengeothermie zählt zu den umstrittensten Formen der Energiegewinnung. Zwar gilt sie als besonders nachhaltig, doch führten Bohrungen in die Erde in der Vergangenheit bereits zu Erdbeben und zu Schäden an Häusern.