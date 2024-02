Gedenken an ermordete Schutternerin: Erinnerungsstein für Maria Anna Oser

1 Seit 2015 erinnert der Ort Schuttern an die Euthanasieopfer mit einer Gedenktafel auf dem Lindenplatz. Foto: Bohnert-Seidel

Der Historische Verein hat die Verlegung eines Stolpersteins für die gebürtige Schutternerin in Auftrag gegeben. Bis zu ihrer Deportation hat sie mit ihrer Familie in Lahr gelebt. Am 11. Juli 1940 wurde sie in der „Mordanstalt Grafeneck“ umgebracht.









Link kopiert



Die Stolpersteinverlegung für Maria Oser, geborene Silberer, aus Schuttern ist in Lahr in der Heidenburgstraße 23 am 8. Februar geplant. Mit einem Stolperstein soll nach 84 Jahren an das Leben und den Tod von Maria Oser erinnert werden, die am 11. Juli 1940 in Grafeneck ermordet worden ist. Verlegt wird ihr Stolperstein ab 10.10 Uhr von Gunter Demnig. Er ist ein deutscher Künstler, der seit 1996 zur Erinnerung an Opfer in der Zeit des Nationalsozialismus „Stolpersteine“ verlegt.