In Ottenheim geht’s in Laufschuhen in den Mai

1 178 Teilnehmer standen beim „Lauf in den Mai“ im vergangenen Jahr an der Startlinie. Foto: TuS Ottenheim

Der TuS Ottenheim lädt zum Volkslauf auf eine zehn Kilometer lange Strecke ein. Wichtig ist den Organisatoren, dass sich auch die Breitensportler angesprochen fühlen.









In gut drei Wochen fällt der Startschuss für den 33. Lauf in den Mai des TuS Ottenheim. Während sich das Organisationsteam auf die Veranstaltung vorbereitet, können Interessierte sich ab sofort für die Läufe anmelden. „Wir hatten die letzten Jahre zwischen 200 und 350 Einzelstarter und 30 bis 60 bei der Staffel“, sagt Bino Mild vom Orgateam gegenüber unserer Redaktion. Wie viele es in diesem Jahr werden, gilt abzuwarten: Stand heute wollen sich 41 Menschen dem Hauptlauf von zehn Kilometern stellen, sieben Teilnehmer gibt es bislang für den Staffel-Lauf. Firmen haben sich für die Staffel noch keine gemeldet. Ungewöhnlich sei das noch überschaubare Starterfeld nicht, schließlich könnte man sich bis 30 Minuten vor dem Start noch anmelden. Viele Läufer machten die Teilnahme unter anderem auch vom Wetter abhängig. Der Lauf, so Mild, finde aber bei jedem Wetter statt.