Für eine bessere Gesundheitsversorgung in Ettenheim: Berliner Kinderpsychologe zieht ins Spital

Für eine bessere Gesundheitsversorgung in Ettenheim

1 Bürgermeister Bruno Metz (links) gratuliert Heilpädagoge Sebastian Krauß zum Einzug in die neuen Räume im Spitalgebäude. Foto: Decoux

Von Berlin nach Ettenheim: Diplom-Heilpädagoge Sebastian Krauß wird ab Montag in dem historischen Spitalgebäude in der Innenstadt erste Patienten empfangen. Er bietet psychiatrische und psychologische Hilfe für Heranwachsende bis 21 Jahren an.









„Das Warten hat sich gelohnt“, freute sich Bürgermeister Bruno Metz beim Pressetermin im Spitalgebäude. Nachdem die früher dort beheimatete Sozialstation St. Vinzenz 2023 in neue Räume gezogen war, hatte sich die Frage gestellt, wie es mit den Spitalräumen in der Innenstadt weitergehen würde. „Die Räume in Wohnungen zu verwandeln, wäre ein Leichtes gewesen“, sagte Metz beim Pressetermin mit Krauß und Katharina Augsten, Leiterin des Liegenschaftsamts.