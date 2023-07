Unter dem Motto „Under The Stars“ stand die Schulentlassfeier der Gemeinschaftsschule Rust. 66 Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 waren am Freitag die Stars und zelebrierten sich selbst.

Sie hatten ein dreistündiges und rockiges Programm auf die Beine gestellt – immer wieder mit musikalischen Darbietungen durch die Schulband, Chor und von Schülern des Musikprofils versehen. An dem Abend wurde der musikalische Schwerpunkt an der Gemeinschaftsschule wieder einmal eindrücklich unter Beweis gestellt. „Mit dem heutigen Tag verlasst ihr eure bisherige Galaxie, die Gemeinschaftsschule, hin zu neuen persönlichen Galaxien, wo jeder auf seine einzigartige Weise leuchten kann, richtete Schulleiter Christian Moser die Worte an die Schüler. Stars seien alle Schüler des heutigen Abends, betonte auch die stellvertretende Schulleiterin Britta Schubert. „Wir sind stolz auf euch, euer Programm hat uns ,geflasht’“, so die Schulleiter am Ende des Programms unisono.

Auch sie hatten ein Lied auf die Melodie von „Atemlos“ von Helene Fischer einstudiert mit einem Liedtext, der die Schüler dazu auffordern soll, offen zu bleiben für Neues und sich bewusst zu machen, dass Lernen nie endet. Sie hätten mit dem Abschluss in der Tasche eine gute Grundlage für ihre persönliche Zukunft und neben fachlichen Kompetenzen auch soziale Kompetenzen errungen, die sie nutzen können.

Die Preisträger der 9. und 10. Klasse

Die Jahrgangsbesten:

Für die beste Jahrgangsleistung der Klasse 10 erhielten Marius Blust und Laurent Zharku den Preis der Gemeinde Rust. Der Preis der Gemeinde Kappel-Grafenhausen für die beste Jahrgangsleistung der Klasse 9 bekam Laura Sottile und der Preis der Gemeinschaftsschule Rust/Kappel-Grafenhausen für besondere Beteiligung am Schulalltag erhielt Eileen Disch (Klasse 10.)

Besonderes Engagement:

Der Preis der Sparkasse Offenburg/Ortenau für besonderes außerschulisches Engagement in der Klasse 9 (Chor + Erasmus) bekam Daniela Schießle-Martinez. Sozialpreise:

Vom Förderverein der Ferdinand-Ruska-Schule für besondere vorbildliche Mitarbeit in der SMV erhielt Josephine Kolb (Klasse 10) einen Preis und für besonderes soziales Engagement bekam Bojana Stoilkova (Klasse 10) einen Preis des Fördervereins der GMS Rust/Kappel-Grafenhausen. Musikpreis:

Für besondere musikalische Leistungen erhielt Franziska Mayer (Klasse 10) einen Preis der Volksban