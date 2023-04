Neuere Teile des Ettenheimer Krankenhauses werden am Montag abgerissen

Die Arbeiten für den Abbruch des neueren Teils des bisherigen Ettenheimer Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße beginnen am Montag, 24. April. Bekanntermaßen wird das bereits in anfänglichem Betrieb befindliche Medizinische Versorgungszentrum mit Unfallchirurgie, Chirurgie, Innerer Medizin und Psychotherapie im alten, ursprünglichen Gebäudeteil untergebracht.

Die neueren Teile des Ettenheimer Krankenhaus-Gebäudes werden abgerissen, an ihrer Stelle wird dann die neue Rehaklinik mit Physio-, Ergo- und Logotherapie erbaut. Bis im Jahr 2025 soll dann die komplette Neustruktur des Zentrums für Gesundheit in Ettenheim fertig sein.