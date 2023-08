Seit mehr als 20 Jahren organisiert Adelheid Feger den Flohmarkt am Schutterner Baggersee. Am Samstag, 5. August, kann ab 9 Uhr entlang des Seeufers wieder nach Schnäppchen gejagt werden.

Von Klamotten über Spielsachen bis hin zu Deko und Geschirr: Bunt und vielfältig war der Flohmarkt an der Uferpromenade des Schutterner Baggersees bislang immer, der seit 20 Jahren von Adelheid Feger organsiert wird. Jedes Jahr, am ersten Samstag im August, kommen seither Kinder und Erwachsene dort hin und stellen ihre nicht mehr benötigten Schätze aus. Jeder darf mitmachen. Ab 9 Uhr morgens öffnet der Flohmarkt am Samstag, 5. August, wieder „Tor und Türen“.

Dass Kinder ihre Waren anbieten dürfen, ist Feger besonders wichtig. Sie ist Camperin und liebt das Leben draußen am See. Unter den Campern herrsche ein gutes Miteinander, das alle mit einbeziehe. Camper und Flohmarktbeschicker von außen beteiligen sich an diesem beliebten Markt, weiß die Organisatorin. Privatleute bieten Trödel, Spielsachen, Kleidung, Bücher, Kreatives aus der eigenen Werkstatt und jede Menge Raritäten. „Schnäppchenjäger dürften einen guten Fang machen“, sagt Feger. Aber auch Kinder misten in ihren eigenen Zimmern aus und bringen gute Spielwaren, CDs und Bücher.

Die Idee zum Flohmarkt hatte jedoch nicht Feger, die seit mehr als 35 Jahren den Sommer am Baggersee verbringt. Eine Camperin wollte den Flohmarkt organisieren, besaß jedoch kein Auto, erklärt Feger. Flugs hatte sie sich um alles gekümmert, die Anmeldung bei der Gemeinde Friesenheim übernommen sowie den Flohmarkt bekannt gemacht. Allerdings war der erste Flohmarkt entlang der Wegstrecke zum Baggersee aufgestellt. Zu viele Autos fuhren daran vorbei und außerdem sei das Ambiente direkt am kleinen See, um nichts zu toppen. Das südliche Flair sei bestechend und lasse den Flohmarkt jährlich wachsen.

Bereichern wird sich mit dem Flohmarkt niemand. In jedem Jahr werden die Einnahmen des Verkaufs einem sozialen Zweck gespendet. Im vergangenen Jahr kamen alle Einnahmen begleitet von Spenden in Höhe von 1000 Euro den Opfern der Brandkatastrophe in Diersburg zugute.

Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute

220 Würste wurden zum größten Teil von Metzgermeister Bruno Walter aus Oberschopfheim gespendet.

In der Vergangenheit erhielten bereits die Jugendlichen der Gemeinde eine Spende oder die Flutopfer im Ahrtal wurden ebenfalls mit 500 Euro bedacht.

Stand beim Flohmarkt

Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte, kann am Samstag, 5. August, ab 8 Uhr an den Baggersee in Schuttern kommen. Adelheid Feger ist vor Ort und organisiert den Markt. Der Flohmarkt ist von 9 bis 15 Uhr geplant.