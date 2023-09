Kulinarische Leckerbissen, ein Cocktailstand, Weine aus Friesenheim, aber auch die Unterhaltung mit Musik sowie die Fahrgeschäfte der Familie Hahn brachten die zahlreichen Gäste in beste Feierlaune. Zur Eröffnung des Festes spielte der Musikverein Friesenheim, während sich so langsam die Gläser mit Friesenheimer Wein für das erste Anstoßen füllten. Die meisten Gäste sind bei den Vereinen geblieben. Einige haben sich gemeinsam auf den Weg zur Vernissage in der Sternenberghalle gemacht. In diesem Jahr zeigt die Friesenheimer Künstlerin Marion Danner ihre Werke. Die Gemeinde Friesenheim hat mit Bürgermeister Weide zur Vernissage eingeladen. Die Bilder sind das gesamte Wochenende über in der Ausstellungsfläche im Obergeschoß der Sternenberghalle zu besichtigen.

Mit dem 31. Bürgerfest entzündete sich wieder einmal eine herausragende Gastfreundschaft der beteiligten Vereine wie TV Friesenheim Handball, Feuerwehr, Winzergenossenschaft, Friesenheimer Fasentzunft, SC Friesenheim, Tischtennisclub, Bläserjugend im Musikverein und Wintersportclub. Tagelang waren die Vereine mit den Vorbereitungen zum großen Festwochenende beschäftigt. Bürgermeister Weide lobte das hohe Engagement der Vereinsgemeinschaft, die seit 31 Jahren das Bürgerfest für die Bevölkerung gestaltet.

Seit 252 Jahren besteht das Marktrecht

Wieder stehen die Vereinsmitglieder drei Tage lang hinter dem Tresen, am Grill, an den Backofen und versorgen ihre Gäste mit einzigartigen Köstlichkeiten. Ob rot, weiß oder rosé die Friesenheimer Weine wissen zu begeistern. Eine Kostprobe des Weines wurde zur Eröffnung ausgeschenkt.

Heute, am Samstag, geht es von 18 bis 2 Uhr weiter und am Sonntag bleibt bei den Familien in Friesenheim traditionell die Küche kalt, gegessen wird bei den Vereinen. Das Fest geht am Sonntag von 11 bis 20 Uhr weiter. Musik und Unterhaltung ist über das Wochenende vor oder in den Hütten geboten.

Ab Samstag steigt auch das große Nova-Wochenende mit Sternenbergmarkt und Kinderflohmarkt. Vor 252 Jahren, am 28. August 1771, gewährte der Marktgraf von Baden Friesenheim und Ichenheim das Marktrecht.

Aus diesem Marktrecht lässt sich auch der alljährlich Sternenbergmarkt ableiten. Im Zusammenhang mit der Nova sollte vor mehr als 40 Jahren auch ein Krämermarkt als Publikumsmagnet auf dem Außengelände eingerichtet werden. Die Gemeinde hatte sich damals auf ihr verbrieftes Marktrecht aus dem Jahr 1771 berufen. Das Marktrecht wurde reaktiviert und mit Leistung bestückt. Seit 252 Jahren genießt Friesenheim das Privileg, einmal pro Woche einen Markt sowie zwei Mal jährlich einen Jahrmarkt einzurichten. Davon macht die Gemeinde seit Jahrzehnten Gebrauch.

Zeitplan

Am heutigen Samstag, 16. September, ist von 8 bis 13 Uhr Bauernmakt, von 10 bis 18 Uhr Sternenbergmarkt und von 13 bis 18 Uhr die Gewerbeschau Nova und Kunstausstellung mit Marion Danner. Am Sonntag, 17. September, ist die Nova von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Flankiert wird sie an beiden Tagen mit Fachvorträgen im Nebenraum. Die Bewirtung in der Halle übernimmt der Musikverein.