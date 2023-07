In Sulz macht aktuell eine Scherzfrage die Runde: Welcher Verein ist der größte im Dorf? Antwort: der SC Lahr! Nur eine liebevoll-gehässige Frotzelei unter Nachbarn oder ist da wirklich etwas dran, konkret: Liegt das Stadion des Sportclubs auf Sulzer Gemarkung?

Wir sind der Sache auf den Grund gegangen – und haben festgestellt, dass die Sulzer ihr eigenes Licht unter den Scheffel stellen.

Ganz klar: Die Grenzen zwischen Kernstadt und Dorf sind fließend. Die Dammenmühle mit Gaststätte, Hotel, See und ihrer großen Grünanlage gehört – da sind sich alle einig – zu Sulz, obschon sich im Internet als Ortsangabe Lahr findet; mutmaßlich, um die Navis auswärtiger Gäste nicht zu überfordern. Beim direkt an die Dammenmühle angrenzenden gleichnamigen Stadion wird die lokale Zuordnung schon schwieriger. Deshalb haben wir bei der Stadt nachgefragt und können hernach offiziell vermelden: Die Heimstätte des SC Lahr ist wie nahezu die gesamte sich anschließende Sportanlage einschließlich der Tennisplätze tatsächlich Sulzer Territorium. Vermessen und besiegelt – der SCL kickt im Exil.

Doch gemach, gemach, liebe Sulzer, klopft euch nicht zu früh die Schenkel wund. Es gibt zwei Aber, die euren Witz zum Rohrkrepierer machen. Ein kleineres und ein großes.

Zum einen ist die Postanschrift und damit der Sitz des Sportclubs an der Klostermatte, also zweifelsfrei mitten in Lahr. Der Hauptmakel, der der Sulzer Pointe anhaftet, aber liegt im eigenen, starken Vereinsleben begründet. Es gibt nämlich gleich zwei Dorfvereine, die den gut 700 Mitglieder starken SC Lahr zahlenmäßig ausstechen. Das Naturbad hat nach aktuellen Angaben des Rathauses sage und schreibe 1770 Mitglieder. Und auch ein Sportverein hat die Nase vor dem SCL: Der TV Sulz bringt es auf 758 Mitglieder. Deshalb gilt: Über die eigenen Stärken freuen – und immer schön gastfreundlich bleiben!