Fischerbach Thema "Wolf" bewegt die Gemüter

Die Offenhaltung der Landschaft sei durch den Wolf gefährdet, so Kovac. Sie wolle nicht falsch verstanden werden, sagte sie. "Ich will nicht, dass alle Wölfe abgeschossen werden, aber wir dürfen ihn auch nicht verklären." Einige der Mitglieder, die selbst Weidetiere haben, meldeten sich zu Wort und berichteten von Landstrichen, wo es aufgrund des Wolfes keine Landwirtschaft mehr gebe. "Die Menschen haben es aufgegeben, Tiere zu halten", berichtete ein Mitglied von einem Beispiel in der Schweiz. Der Wolf gehe den Weg des geringsten Widerstands – eingezäunte Wildtiere seien da ganz vorne. Sei er im Blutrausch werde er zum Serienkiller, wie das Geschehen in Bad Wildbad zeigte. Herdenschutzhunde und Sicherheitszäune seien keine akzeptablen Lösungen, so die Landwirte. Sie könnten die Gesellschaft nicht verstehen, die noch immer an das Märchen vom scheuen Wolf glauben. "Wir können den Wolf nicht mehr verbannen, sagte Schneider, "wir müssen uns damit abfinden, dass wir lernen müssen, mit dem Wolf umzugehen." Darin war sich auch die Versammlung einig: Der Wolf sei nicht mehr aufzuhalten, aber es brauche Maßnahmen, um die Population einzudämmen.

