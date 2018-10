Fischerbach Keiner will neuer Präsident werden

Fischerbach/Schapbach (w). Auch bei der zweiten außerordentlichen Versammlung des Chorverbands Kinzigtal kürzlich in Fischerbach wurde kein Nachfolger für Präsident Anton Unger gefunden. So wird in absehbarer Zeit der Chorverband mit seinen 22 Vereinen aufgelöst werden. Die Mehrheit der anwesenden Vereinsvertreter des Verbands stimmten dafür. Bei der wichtigen Versammlung fehlten einige Vereine des Verbands, teilweise auch unentschuldigt, was beim Präsidium auf Unverständnis stieß.