Fischerbach "Grün hebt sich toll von Schwarz ab"

Fischerbach. Wie viele andere Gruppen haben sich die Giftzwerge aus einem Freundeskreis "Fasenstsverruckter" heraus gebildet, die etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten, wie "Giftzwerge"-Vorsitzender Markus Matt und Beisitzerin Anke Benz berichten.

Mal schnell aus dem Boden stampften sie die Narrengruppe allerdings nicht. Die Freunde machten sich im Vorfeld ausführlich Gedanken. "Uns war gleich klar, dass wir keine Hexenzunft gründen wollten, Hexen gab und gibt es ja schon genug. Deswegen kamen wir darauf, Zwerge zu werden", erzählt Matt, der genau wie Benz zu den Gründungsmitgliedern gehört. Dann war da noch die Frage nach der Farbe: "Grün gibt es in der Region selten, also entschieden wir uns dafür", so Matt. "Und so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal wurde es dann ein Giftgrün. Das ist einfach ein Hingucker, es hebt sich toll vom restlichen Schwarz ab. Und natürlich wollten wir auffallen", ergänzt Benz.

2007 traten die "Giftzwerge" dann erstmals bei der Fastnacht auf – damals noch etwas anderes gekleidet als heute. Stulpe, Rock und Pumphose entsprachen schon dem, was die Fischerbacher heute tragen, allerdings zogen sie statt der heutigen Jacke aus schwarzem Kordstoff einfach ein schwarzes Sweatshirt über den Oberkörper. Die Maske fehlte natürlich auch noch. "Die haben wir im Verlauf des restlichen Jahrs 2007 entworfen", erklärt Matt. Geschnitzt und bemalt wird sie bis heute von Konrad Wernet aus Elzach von Hand. Sie ist aus Lindenholz. Besonders markant an der Maske ist das schelmenhafte Grinsen, das sich über das ganze Gesicht zieht, sowie die knollenförmige Nase. Zur Maskle gehört ein Schweif dunkles, gegerbtes Rosshaar., Optional kann an der Maske ein Kopftuch angebracht werden. Außerdem überlegten sich die Gründungsmitglieder die teils wahre, teils frei erfundene Sage der Giftzwerge, die ihre "historische" Herkunft erklärt.