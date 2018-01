Fischerbach "Giftgrün und hammermäßig drauf"

"Die waren spitze", war man sich einig, nachdem die Hofstetter "Alt-Steig Hexen" auf Drängen der begeisterten Gäste ihren megacoolen Tanz noch einmal präsentiert hatten. Vor allem die Mädels kreischten beim heißen Schautanz des Männerballetts der Bollenbacher "Ruhmattenschimmel", die mit wackelnden Popos und nacktem Oberkörper ganz hervorragend punkteten.

Die acht Mädels der "Erzknappen" aus Tennenbronn beeindruckten mit einem akrobatischen Tanz in knappen silber-schwarzen Outfits. Auch sie durften ohne Zugabe die Bühne nicht mehr verlassen. Die Guggemusiker der "Schorli-Waggis" aus Hohberg und der "Alcaputti" aus Tennenbronn ließen die Puppen tanzen, und brachten noch mehr Fasentstimmung in den Saal.

Auf der Outdoor-Bühne beim Rathaus hatten die Guggemusiken "Offenburger Schwellkopf" und die Teninger "Schapfe Clique" für Aufsehen gesorgt. Die Feuershow der "Schillerstein Hexen" aus Triberg ist extravagant und reichlich spektakulär gewesen.

Während Wössner’s Schnapsbar, die stets proppenvolle Schirmbar und der "Engel-Keller" das Festgelände in der Fischerbacher Ortsmitte in eine Partymeile verwandelten, hatte die "Teufelsküche", der Foodtruck "Angry Moose" sowie die Essenstände mit allerlei Leckerem für das leibliche Wohl der Narren gesorgt. Und damit der Jubiläumsabend zum elfjährigen JGeburtstag der Giftzwerge unvergessen bleibt, konnte man sich fotografisch in der Fotobox verewigen, die stets sehr gut frequentiert war.