Festakt in der Sulzberghalle: Lahrer THW ist seit 70 Jahren allzeit bereit

Festakt in der Sulzberghalle

1 Dieter Lehmann (Mitte) wurde für seine Arbeit als THW-Ortsbeauftragter in Lahr sowie für 50 Jahre Mitgliedschaft im THW geehrt. Mit dabei waren (von links) Milena Schwarz (stellvertretende Ortsbeauftragte), Mirko Henkel (Ortsbeauftragter), Dieter Lehmann, Markus Gnirck (Referatsleiter Einsatzleitung im Landesverband) und THW-Präsidentin Sabine Lackner Foto: Baublies

Der Ortsverein hat am Sonntag einen runden Geburtstag gefeiert. Beim Festakt in der Sulzberghalle würdigte THW-Präsidentin Sabine Lackner den Einsatz der „professionellen Ehrenamtlichen“ im Dienst der Allgemeinheit.









Dieter Lehmann, der sein Amt als Ortsbeauftragter in Lahr zum runden Geburtstag aufgegeben hat (siehe Info), erinnerte an alle ehemaligen und aktuellen Helfer – und was sie bei den Einsätzen des Lahrer THW alles geleistet haben. Heute würden „im Katastrophenfall, bei Unfällen oder technischer Hilfeleistung“ etwa 60 Helfer beim hiesigen THW bereitstehen. Bei der Gelegenheit dankte Lehmann den vielen anderen, anwesenden Vertretern der „Blaulichtfraktion“ – DRK und andere Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei – für eine „vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit“.