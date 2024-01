Fasent: Ringsheimer Narren sind zum Durchstarten bereit

Die Aktiven der Zunft sind hochmotiviert, und mit einem starken Team im Rücken werde man die anstehenden Termine und Aufgaben stemmen, erklärt Eva Obergföll, seit neun Jahren Oberzunftmeisterin der Ringsheimer Narrenzunft „Rämässer“: „Wir sind stolz darauf, dass sich wieder alle Gruppen beteiligen und das gesamte Programm in Eigenregie stattfinden kann.“ Ein Höhepunkt werden sicher die beiden Brauchtumsabende im Bürgerhaus mit der Krönung der neuen Rämässerkönigin sein.

Die ersten Termine hat die Zunft bereits absolviert, so nahm man beim Hästrägertreffen in Ettenheim und in Wyhl und zusammen mit dem Spielmannszug am Umzug in Schutterwald teil. Für den Umzug am Fasentsonntag ergeht bereits der Aufruf an Vereine, lose Gruppen und die Schule sich mit einem Thema mit Fußgruppen oder Motivwagen zu beteiligen. Es soll dann wieder ein farbenprächtiger Umzug durch die Straßen in Ringsheim werden.

Lesen Sie auch

Mit dem Hemdklunkerumzug am „Schmutzige Dunschdig“ wird die Fasent richtig sicht- und greifbar. Tags zuvor ist die Zunft als Mitglied des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte zum Empfang der Landesregierung in Stuttgart eingeladen.

Auch die beiden anderen Zünfte, „Särgli-Hexe-Ringosheim“ und „de Erzklopfer und d`Stolle-Hex“, werden die Fastnacht in Ringsheim bereichern.

Termine in Ringsheim

Die Ringsheimer Narrenzunft „Rämässer“ hat folgende Termine für die Fasent geplant: Brauchtumsabende am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, jeweils ab 19.31 Uhr im Bürgerhaus; Hemdklunkerumzug mit Rathauserstürmung am Donnerstag, 8. Februar, ab 19.31 Uhr; Rämmi-Dämmi-Party am Freitag, 9. Februar, ab 19.31 Uhr im Bürgerhaus; traditioneller Fasentumzug: Sonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr.