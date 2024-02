Fasent in Oberschopfheim: Frauen nehmen sich selbst auf den Arm

1 Unter anderem wurde einmal humorvoll aufgezeigt, was Frau von heute alles leisten muss: Hier zu sehen ist Birgit Fischer als junge Frau beim Fitness – natürlich mit Baby – beim Selfies schießen Foto: Bohnert-Seidel

„Schäbbi schick – aus alt mach’ neu“ – ein Motto, das die Frauen für den Freitagabend ganz schön tief in ihren Flohmarktkisten kramen ließ. Die Frauenfasnacht in Oberschopfheim ist bekannt für ihren Witz, Humor und noch mehr Esprit.









Link kopiert



Von der Hommage an Tina Turner bis zum Tinder-Dating lieferten die Frauen ein fesselndes und dynamisches Programm. In diesem Jahr waren so viele junge Frauen in die Programmfolgen eingebunden wie noch nie zuvor. „Unsere jungen Frauen sind einfach wunderbar und die beste Ergänzung“, betonte Hildegard Gnädig vom Vorstand der Frauengemeinschaft. Frische Ideen sprudelten aus allen Generationen heraus und das Miteinander in der weiblichen Gemeinschaft hat allen nur gut getan. Beschert wurde ein Übermaß an unbeschwerten Stunden.