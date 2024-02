Nach einem schweren Unfall kommt es im Bereich Achern auf der A 5 in Fahrtrichtung Süden derzeit zu Behinderungen. Zur Unfallaufnahme ist derzeit der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bei einem Fahrstreifenwechsel in Höhe des Parkplatzes Feldmatt bei Achern, zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen sein, teilt die Polizei mit. Ein Fahrzeug soll sich überschlagen haben.

Dabei wurde offenbar niemand schwerer verletzt. Es entstand Schaden an den beiden total beschädigten Fahrzeugen und an der Schutzplanke in Höhe von ungefähr 100 000 Euro.

Lesen Sie auch

Beteiligt am Unfall waren ein Ford Focus und ein Mercedes B-Klasse. Da am Unfall weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beteiligt sein könnten bittet die Polizei um Hinweisen von Zeugen unter Telefon 07223/80 84 70.